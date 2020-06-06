Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, sanatın iyileştirici ve motivasyon artırıcı gücüne vurgu yaptı: ‘Umut aşılamaya devam’

06 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Haziran ayı sonuna kadar kapalı kalacak olan Akbank Sanat’ta salgın öncesinde Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki Marina Abramovic sergisi kapsamında video ve belgesel gösterimleri yapılıyordu. Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı ile bu süreci konuştuk. Bigalı, “Zor bir dönemden geçiyoruz, bu pandemi sadece fiziksel sağlık olarak değil, psikolojik olarak da bizi zorluyor. Bu dönemde sanatın iyileştirici ve motivasyonu artırıcı gücü çok önemli. Tüm dünyada sanat kurumları hem arşivlerini açarak hem de dijital etkinliklerle insanlara umut aşılamaya devam ediyor. Bir kez daha sanatın önemini kavrıyoruz” diyor.

- Akbank Sanat koronavirüs salgınından ve karantina sürecinden nasıl etkilendi?

Bu sürecin başından beri biz de diğer kültür sanat merkezleri ile koordinasyon halindeydik ve mart ortasında merkezimizi izleyiciye kapattık. Önceliğimiz her zaman toplum sağlığı oldu ve bu süreçte bizi tedbirler almaya yönlendirdi. Akbank Sanat ekibi olarak hepimiz uzaktan çalışma uygulamasına hızlıca geçerek tüm çalışmalarımızı online kanallar üzerinden yürütmeye başladık.

ABRAMOVİC SERGİSİ UZATILDI

- Hangi etkinlikler iptal oldu, hangileri dijitale geçti?

Kültür ve sanat etkinlikleri toplumun yaratıcı gücünü ve potansiyelini geliştirmek, estetik düşünce ve bilinç için son derece gerekli. Bu boşluğun oluşmaması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Zengin bir etkinlik arşivimiz söz konusu ve online kanallardan geçmiş etkinliklerimizi sanatseverlere sunuyoruz.

Bizi sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirler. YouTube kanalımızda kültür sanat alanında bir arşiv ve dijital bellek oluşturmak için hazırladığımız “Akbank Sanat Konuşmaları” serimiz son derece değerli bir kaynak ve bu seriye yeni söyleşiler eklemeye devam ediyoruz. İçinden geçtiğimiz bu dönemde arşiv çalışmaları dışında birçok yeni online etkinliğimizi de “Akbank Sanat Evinizde” çatısı altında sanatseverlerle buluşturduk ve buluşturmaya da devam ediyoruz.

Bu yıl Akbank Caz Festivali’nin 30. yılı, bu kapsamda tüm seneye yayılan “Yıl Boyu Caz” konserleri planladık ve pandemi sürecinde de konserlerimize ara vermeden “Evin Caz Hali” serisi ile online olarak canlı yayında caz severlerle buluşturuyoruz. Bu dönemde çocuklarımız için uzun yıllardır severek sürdürdüğümüz eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarını da online kanallarımıza taşıdık.

Sanat eğitmeni Barış Karayazgan’ın yürütücülüğünde çocukların evdeki malzemelerle, kendi kendilerine veya ebeveyn desteği alarak gerçekleştirebilecekleri atölyeler Akbank Sanat YouTube kanalından yayımlanıyor. Marina Abromovic sergi videoları sergi kapsamında olduğu için MAI’nin telifine tabiler, onların YouTube’a konulması söz konusu değil, ancak sergi süresi uzatıldı, izleyiciler ileriki tarihte film ve videoları izleyebilecekler.

YENİ NORMAL...

- Genel olarak, sanat ortamında salgın sonrası nasıl değişiklikler olabileceğini öngörüyorsunuz?

Olağanüstü bir süreç söz konusu, şu anda tüm dünya yeni dönem için tedbirleri oluşturmaya, yeni normali tanımlamaya çalışıyor. Sanat da bunun önemli bir parçası, bu alanda da araştırmalar devam ediyor. Toplu etkinliklerde sosyal mesafeyi korumak için birçok tedbir alınacak. Muhtemelen izleyici sayıları çok kısıtlı tutulacak, mekânlara özel işaretlemeler ve kurallar konulacak, sterilizasyona büyük önem verilecek. Bu konuda Kültür Bakanlığı’nın da öngörüleri olacaktır. Dijital etkinlikler devam ederken yavaş yavaş izleyicili etkinliklere de çok yavaş ve tedbirli olarak geçiş yapılması lazım. Biz de Akbank Sanat olarak planlamalarımızı yapıyoruz.

KISA FİLM YARIŞMASI DA ÇEVRİMİÇİ

- Akbank Kısa Film Yarışması çevrimiçi olarak düzenlenecek, yarışmayla ilgili bilgi alabilir miyiz?

Evde vakit geçirdiğimiz bu günlerde, kısa film çekme heyecanını evlere taşıyarak çevrimiçi Akbank Evde Kısa Film Yarışması ile filmseverlere yepyeni bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Jüri üyeliğini Yönetmen, Senarist, Yapımcı Selim Evci, Yönetmen, Reklam Yönetmeni Fatih Kızılgök, Akbank Sanat Sosyal Medya Yöneticisi Sami Kısaoğlu, Akbank Sanat İletişim ve Basın Yöneticisi Çağla Demiralp, TBWA İstanbul Kreatif Direktörü Arkın Kahyaoğlu ve TBWA İstanbul Metin Yazarı Vehbi Bozdağ‘ın üstlendiği yarışmanın sonuçlarını 22 Haziran’da saat 17.00’de Akbank Sanat Sosyal Medya kanallarında duyuracağız.