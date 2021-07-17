Akbelen Ormanı'nda termik santral için ağaç kıyımı başladı

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:36

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda kızılçam ağacı kesilmek isteniyor.

Ormana yönelik katliam girişimine karşı aylardır mücadele veren İkizköylüler yürütmeyi durdurma istemiyle dava açarken karar beklenmeden ağaç kesimi başladı.

Bir İkizköylü, yaşananları, “Herkes işteyken, hayvanlarının yanındayken müdahalede edemeden indirmeye başladılar ağaçları. Karşımızda insan yok. O kadar konuşuyoruz 'durdurun, kesmeyin' diye karşımızda bir taş parçası var” şeklinde anlattı.







