Akçakoca Müftüsü'nden Ali Koç'u hedef alan açıklamalar

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:05

Düzce Akçakoca Müftüsü'nün verdiği vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alarak söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Vaaz esnasında kayda alınan videoda müftünün, "Şu kadroya bakın, %90'ı Selanik göçmeni ve Sabatayist yani Müslümanlığı kabul etmiş görünen Yahudiler. Hatta şunu da söyleyeyim, İstanbul'da Gezi Parkı olaylarında otellerinde barındırdıkları kişiler Yahudilerdi. Şu an o kişi bu takımın da başkanı. Bunlar gücü kuvveti eline geçirdiği zaman, bize de aynısını yaparlar" dediği ortaya çıktı.