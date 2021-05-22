Akçakoca Müftüsü'nden Ali Koç'u hedef alan açıklamalar

Düzce Akçakoca Müftüsü verdiği vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alan açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:05
Akçakoca Müftüsü'nden Ali Koç'u hedef alan açıklamalar
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Düzce Akçakoca Müftüsü'nün verdiği vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alarak söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Vaaz esnasında kayda alınan videoda müftünün, "Şu kadroya bakın, %90'ı Selanik göçmeni ve Sabatayist yani Müslümanlığı kabul etmiş görünen Yahudiler. Hatta şunu da söyleyeyim, İstanbul'da Gezi Parkı olaylarında otellerinde barındırdıkları kişiler Yahudilerdi. Şu an o kişi bu takımın da başkanı. Bunlar gücü kuvveti eline geçirdiği zaman, bize de aynısını yaparlar" dediği ortaya çıktı. 


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