Akçakoca Müftüsü'nden Ali Koç'u hedef alan açıklamalar
Düzce Akçakoca Müftüsü verdiği vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alan açıklamalarda bulundu.
Düzce Akçakoca Müftüsü'nün verdiği vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alarak söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.
Vaaz esnasında kayda alınan videoda müftünün, "Şu kadroya bakın, %90'ı Selanik göçmeni ve Sabatayist yani Müslümanlığı kabul etmiş görünen Yahudiler. Hatta şunu da söyleyeyim, İstanbul'da Gezi Parkı olaylarında otellerinde barındırdıkları kişiler Yahudilerdi. Şu an o kişi bu takımın da başkanı. Bunlar gücü kuvveti eline geçirdiği zaman, bize de aynısını yaparlar" dediği ortaya çıktı.
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