Beşiktaşlı futbolculardan SMA hastası Mustafa için ortak çağrı
Beşiktaşlı futbolcular SMA hastası Mustafa Yağız için canlı yayında yardım topladı.
Beşiktaşlı Necip Uysal ve Cenk Tosun Instagram'da ortak bir yayın açarak SMA hastası Mustafa Yağız için yardım topladılar.
Beşiktaş'ın futbolcusu Necip Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile canlı yayın duyurusunda bulundu.
Yayına eski Beşiktaş yöneticisi Candaş Tolga Işık, Bülent Uslu, Kaan Sekban gibi isimler de katılarak yardımda bulundu.
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