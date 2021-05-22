Beşiktaşlı futbolculardan SMA hastası Mustafa için ortak çağrı

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 22:39

Beşiktaşlı Necip Uysal ve Cenk Tosun Instagram'da ortak bir yayın açarak SMA hastası Mustafa Yağız için yardım topladılar.

Beşiktaş'ın futbolcusu Necip Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile canlı yayın duyurusunda bulundu.

Yayına eski Beşiktaş yöneticisi Candaş Tolga Işık, Bülent Uslu, Kaan Sekban gibi isimler de katılarak yardımda bulundu.