Akdeniz Üniversitesi'nden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

01 Ekim 2020 Perşembe, 12:54

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerimiz, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak hastamızın takibini yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürmektedir. Hastamızın kritik süreci devam etmekle birlikte son 24 saat içerisinde olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır" denildi.