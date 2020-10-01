Akdeniz Üniversitesi'nden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Antalya'da, koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takibinin yoğun ve eksiksiz devam ettiği, son 24 saat içinde olumsuz gelişme olmadığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2020 Perşembe, 12:54
Akdeniz Üniversitesi'nden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Abone Ol google-news

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerimiz, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak hastamızın takibini yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürmektedir. Hastamızın kritik süreci devam etmekle birlikte son 24 saat içerisinde olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır" denildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler