Akdeniz'de büyüklükleri 4,1 ila 5,6 olan 6 deprem meydana geldi

19 Mayıs 2020 Salı, 09:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te 4,1, 05.44, 05.48 ve 07.15'te 4,2, 03.02'de 4,4 ve 02.22'de 5,6 büyüklüğünde 6 deprem meydana geldi.

Depremlerin 5,71 ila 39,70 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 ile 320 kilometre arasında uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.