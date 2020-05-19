Akdeniz'de büyüklükleri 4,1 ila 5,6 olan 6 deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4,1 ile 5,6 büyüklükleri arasında 6 ayrı deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer
alan bilgiye göre, saat 07.23'te 4,1, 05.44, 05.48 ve 07.15'te 4,2, 03.02'de
4,4 ve 02.22'de 5,6 büyüklüğünde 6 deprem meydana geldi.
Depremlerin 5,71 ila 39,70 kilometre derinlikte olduğu
ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 ile 320 kilometre arasında uzaklıkta
gerçekleştiği belirlendi.
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