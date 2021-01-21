Akit yazarı dil barajını geçenleri FETÖ'cü ilan etti, Erdoğan'a şikayet etti
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yabancı dil barajını yükselteceğini iddia eden Yeni Akit yazarı Fatma Gülşen Koçak, "Dil barajlarını geçenler ya batıcı ya FETÖ'cü. Yabancı dil barajı ile yine insanımız doğranıyor. Reise rağmen bu yapılıyor üstelik" dedi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç, doktora eğitimine başlamak için aranan asgari yabancı dil puan şartı 55 iken, doçentlik müracaatında da aynı puan şartının aranmasının nitelik bakımından zafiyet oluşturduğu yönündeki görüşler sonrası alınan yeni kararı duyurdu.
Saraç'ın bu yöndeki açıklamalarına AKP'ye yakın Akit Gazetesi yazarından itiraz geldi. YÖK'ü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet eden Koçak, "YÖK ne yapmak istiyor? Dün gece bütün öğretim elemanlarına gönderilen yabancı dil barajının yükseltilme isteği ne anlama geliyor? Bu barajı REİS düşürdü. Yeniden yükselterek 28 Şubat'da ezilen Anadolulu akademisyenlerin önü kesilecek" iddiasında bulundu.
"BARAJI GEÇENLER YA BATICI YA FETÖCÜ"
"Dil barajını geçenlerin ya FETÖ'cü ya da batıcı" olduğunu iddia eden Akit yazarı Koçak, "Yabancı dil barajı ile yine insanımız doğranıyor. Reis'e rağmen bu yapılıyor üstelik" şeklinde konuştu.
"REİS OYUNU GÖRDÜ"
Koçak sözlerine şöyle devam etti:
"Yabancı dil elbette bilinmeli. Ama bu baraj şimdiki olduğu şekilde korunmalı. Daha yabancı dil bile yazamayanların barajı yükseltmek isteği gerçekten ironik. 2005 yılından 2014 yılına kadar soruların çalındığı itiraf edildi. Hakkıyla geçenlere değil sözümüz. Ama pek çok vatan evladının onlarca yıl hakkı yendi. Reis bu oyunu gördü ve dil barajını düşürdü. Bunu nasıl göremiyorsunuz?"
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