Akkuyu'da, kilovatsaat başı garantinin piyasanın beş katı pahalı olduğu ortaya çıktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Akkuyu Nükleer Güç Santralı’na verilen kilovatsaat başı garantinin GES’e göre beş kat daha pahalı olduğunu ortaya çıkardı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, mülkiyeti ve işletmesi Rusya’ya ait olacak Akkuyu Nükleer Güç Santralı’na (NGS) 15 yıl boyunca kilovatsaat başına verilen alım garantisinin bugün Türkiye piyasa fiyatının üç katına denk geldiğini kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu duruma ilginç bir açıklama yaptığını belirten Akın, bakanlığın alım garantisine ödenecek fahiş tutarın “günümüze indirgenirse düşük bir değere tekabül ettiği” görüşünü dile getirdiğini ifade etti.
Akın, Akkuyu’ya ödenecek garanti tutarının ne kadar yüksek olduğunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlar (YEKA) Güneş Enerjisi Santralları (GES) yarışmasının sonuçlarıyla bir kez daha gözler önüne serildiğini belirterek “Geçen ay düzenlenen yarışma sonuçlarına göre toplam 1000 megavat için 36 şehirde kurulacak santrallara; kilovatsaat başına en düşük 18.2 kuruş, en yüksek 32 kuruş fiyat verildi. Toplam 76 bölgedeki santrallar için ortalama fiyat 21.8 kuruş olarak belirlendi” diye konuştu.
Akkuyu NGS’ye verilen 15 yıllık alım garantisine göre güncel kur (8.6 lira olarak) dikkate alındığında kilovatsaat başına (12.35 dolar sent) 1.0621 TL ile (15.33 dolar sent) 1.3183 TL arasında değişen tutarda ödeme yapılması gerektiğini ifade eden Akın, “Enerji Bakanlığı’nın düzenlediği yarışmayla belirlenen tarifelere göre YEKA GES - 3 üzerinden alınacak elektriğin fiyatı Akkuyu’ya göre çok daha ucuz olacak. Akkuyu NGS’ye kilovatsaat başına ödenecek garanti tutarı; YEKA GES-3’te belirlenen ortalama tarifede 4.8 kat; en düşük tarifede ise yedi kat daha pahalı oluyor” dedi.
CHP’li Akın, bakanlığın elektrik faturalarına yapılan zammı Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olmasıyla ilişkilendirmek yerine, bugüne kadar uyguladığı yanlış politikalarda araması gerektiğine işaret ederek “Siyasi bir kararla yapılan Akkuyu’da bu anlaşma gözden geçirilmelidir. Türkiye’de fiyatlar beş kata kadar düşerken bu koşullarda Akkuyu’ya ödenecek garanti tutarı kamu bütçesinde kara deliğe dönüşecektir. Alım garantisi faturalara da zam olarak yansıyacak, zamlanan elektrik de iğneden ipliğe her ürüne zam gelmesine neden olacaktır” değerlendirmesini yaptı.
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