AKP dönemi İBB'sinden akıl almaz skandal: Füze rampası satın almışlar

02 Aralık 2020 Çarşamba, 13:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın her hafta gerçekleştirdiği sosyal medya üzerinden canlı bağlantılarının bu haftaki konuğu İBB CHP Meclis Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı oldu. Programda İstanbul'un 2021 bütçesi ve İBB’ye dair kamuoyunda tartışılan konulara yanıtlar verildi.

AKIL ALIR GİBİ DEĞİL

Birgün'den yer alan habere göre; programında konuşan CHP’li Subaşı, geçmiş döneminde yabancı bir ülkenin bir Arap ülkesine satışını yapamadığı füze rampa araçlarının itfaiye aracına çevrilip 1.5 milyon avroya İBB’ye satıldığını duyurdu.

Subaşı, şöyle dedi:

“İBB’nin 2021 bütçesinde İtfaiye Daire Başkanlığı’nın bütçesinin neden bu kadar yüksek olduğunu sorduğunda, yetkililer yeni araç alımına gideceklerini söylediler. Sebebi ise geçen dönemde İBB’ye satılan ve tanesi 1,5 milyon avro olan ve Koca Yusuf adı verilen araçların İstanbul’da sokaklara bile giremeyecek kadar büyük ve işlevsiz olması… Bir yabancı şirket, bir Arap ülkesine bu araçları füze rampası olarak satacakmış ama onlar bu araçları beğenmeyince araçları itfaiye aracı olarak değiştirip İBB’ye satmışlar. Yakıt tüketimi yüzde 100 ve tek bir firma ürettiği için bakım masrafı çok yüksek. Hiçbir ülkede de kullanılmıyor. Gerçekten akıl alır gibi değil.”

Gündemdeki önemli bir konu olan borçlanma yetkisi üzerine konuşan CHP’li Subaşı, "2020 yılı için 4,3 milyar lira borçlanma yetkisi istedik, AK Partililer bunu sadece 1,6 milyar TL'sini verdiler. Geçen Ocak-Şubat aylarında kendilerinden borçlanma yetkisi istedik, kasımda verdiler. Ocak-Kasım arası döviz kuru sert yükseldi. Yüzde 8 olan faiz şimdi yüzde 18'e çıktı. Dolayısıyla AK Parti eliyle yapılan kredi yetkisinin geciktirilmesinin 16 milyon İstanbulluya ek faiz yükü 192 milyon TL oldu" ifadelerini kullandu.

2022 BÜTÇESİNİ İSTANBUL HALKI HAZIRLAYACAK

Önümüzdeki dönem hazırlanacak olan 2022 İBB bütçesine de bilgi veren CHP'li Subaşı, "Bütçeler İBB'de bugüne kadar hep 3-5 kişinin sırtında, bir avuç insanın inisiyatifiyle hazırlanırdı. Önümüzdeki yıldan itibaren bu artık böyle olmayacak. Katılımcı bütçe uygulamasına geçiyoruz. 16 milyon İstanbullu bütçede söz sahibi olacak. Bu uygulama tüm dünyada İstanbul'un konuşulmasını sağlayacak, marka değerini de yükseltecek" diye konuştu.