AKP Gençlik Kolları Başkanından diş hekimine hakaret
Isparta’da diş hekimliği yapan Esra Şahiner iddiaya göre; AKP’li gençlik kolları başkanının hakaretine uğradı ve başhekim tarafından tehdit edildi.
Isparta Senirkent Devlet Hastanesi'nde görev yapan Diş Hekimi Esra Şahiner'e uygulanan mobbing, kamu başdenetçisini bile şaşırttı. Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) yaptığı şikayette 46 başlık altında uğradığı baskıyı dile getiren Şahiner, hem İl Sağlık Müdürlüğü hem de görev yaptığı hastanedeki yöneticilerin baskılarını bir bir sıraladı.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Başombudsman (Kamu Başdenetçisi) Şeref Malkoç, başvuruyu kabul etti ve diş hekiminin uğradığı mobbing için Sağlık Bakanlığı'nca soruşturma açılmasını talep etti. Kararda “Telafisi güç ve imkansız zararlarının oluşmamasını teminen, öncelikle başvuranın talebi doğrultusunda görev yerinin ailesinin bulunduğu Isparta il merkezinde durumuna uygun bir yere alınması” istendi.
KDK'daki şikayet dilekçesindeki Şahiner'in iddialarından bazıları şöyle:
-Başhekimin odasında bulunan Kemal Dirican (AKP Geçlik Kolları Başkanı) tarafından, küçük düşürücü ifadelerde bulunup kendisine “Dengesiz, özgüvensiz, benim dişim ağrırken neden hastanede olmazsın” dedi. Bunun üzerine kendisi de Başhekime “Bu etik değil neden beni rencide edip küçük düşürmesine izin veriyorsunuz” diye sordu. Başhekim “Defol git odamdan” dedi.
-Başhekim tarafından hemşirelerin önünde “beynini ezerim” şeklinde tehdit edildi.
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