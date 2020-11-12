AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, koronavirüse yakalandı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

AA
12 Kasım 2020 Perşembe, 16:20
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, koronavirüse yakalandı
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Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum.Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır.Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe,hijyen vb. kurallara uymanızı istirham ediyorum."


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