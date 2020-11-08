AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan Berat Albayrak açıklaması

08 Kasım 2020 Pazar, 20:55

Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın, ''At izinin iti izine karıştığı. Cenab-ı Allah Sonumuzu hayreylesin'' ifadeleri dikkat çekti.

Albayrak'ın açıklamasının ardından AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan açıklama geldi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Muş, şu ifadeleri kullandı:

''Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz.''