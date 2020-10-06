AKP Grup Toplantısı'na Erdoğan iptali

AKP TBMM Grup Toplantısı, Genel Başkan Tayyip Erdoğan'ın programının değişmesi nedeniyle ertelendi.

AA
06 Ekim 2020 Salı, 11:10
AKP Grup Toplantısı'na Erdoğan iptali
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AKP TBMM Grup Toplantısı'nın bu hafta yapılmayacağı, 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.

AKP kaynaklarının verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mecliste haftalık düzenlenen Grup Toplantısı, bu hafta yapılmayacak.

Yalnızca milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek grup toplantısı, Erdoğan'ın programındaki değişiklik nedeniyle 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.


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