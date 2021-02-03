AKP kongresinde açılan skandal pankarta CHP'li vekilden sert tepki!

03 Şubat 2021 Çarşamba, 22:23

3 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen AKP Bilecik İl Kongresinde salonda açılan ' Bir akıl gelecek ki akılları delirecek ve bir devrim, evvela devrimi devirecek' pankartına CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün tepki gösterdi.

İşte o pankart:

Pankartın hedefinin açık olduğunu söyleyen Tüzün, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen devrimi ortadan kaldırmayı hedefledikleri nettir" dedi.

Tüzün'ün yaptığı açıklama şöyle:

"3 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen AKP Bilecik İl Kongresinde, salonda açılan pankart AKP Hükümetinin gerçekleştirmek istediği senaryoyu apaçık gözler önüne sermiştir. Kurtuluş Savaşı’nda emperyalistlere karşı kazanılan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan,gencinden yaşlısına, yedisinden yetmişine, kadınından erkeğine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen devrimi ortadan kaldırmayı hedefledikleri nettir.

Bu pankartı asanlara ve pankartın altında boy boy fotoğraf çektirenlere soruyorum; Açılan bu pankart ile "gelecek olan akıl","devrimi devirecek akıl" kime ve neye hizmet ediyor ve ne amaçla kurgulanıyor?

Sizler bu vatanı sahipsiz mi sandınız? Hükümette bulunmanız Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve yaşayan milyonlarca vatandaşımıza sahip olmanız anlamına gelmez. Açtığınız bu pankart şovdan ibaret olup, asla gerçekleştiremeyeceğiniz bir rüyadır. Türkiye Cumhuriyetindeki tek ve en büyük devrim Kurtuluş Savaşında yapılmıştır. Bundan daha büyük bir devrim yoktur.

Bizler var olduğumuz sürece Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır."