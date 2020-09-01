AKP Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay yorumu: ’’Biz de böyle bir cevap veririz”

01 Eylül 2020 Salı, 21:38

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. HDP Milletvekili Barış Atay'ın kendisini "tecavüzü kollamakla" eleştirmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da Senden tam tecavüzcü olur... Tuma’nın kollayıcısı Dikkat yakalanma..." yanıtı vermesinin ardından darp edilmesi ile ilgili konuşan Ömer Çelik, "Birisi saygısız üslupla İçişleri Bakanına saldıracak ama İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruduğu için 'saldırıyı kışkırtıyor' olacak, böyle saçma sapan bir denklem kurulabilir mi?" dedi.

AKP Parti Sözcüsü Çelik’in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

BARIŞ ATAY'IN DARP EDİLMESİ

"Milletvekili sıfatı taşıyan birisi, bu sıfata yakışmayan şekilde İçişleri Bakanımıza ‘tecavüz kollayıcısı’ diyor. Bu milletvekilinin İçişleri Bakanımıza söylediği sözü görmezden geliyorlar, Sonra İçişleri Bakanımızın verdiği cevap üzerinden siyaset üretmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır. Birisi saygısız üslupla İçişleri Bakanına saldıracak ama İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruduğu için 'saldırıyı kışkırtıyor' olacak, böyle saçma sapan bir denklem kurulabilir mi?

30 AĞUSTOS KUTLAMALARI

Milli bayramlar üzerinde yarış oluşturmaya çalışanlar maalesef milli benlikten uzak insanlar. Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez. Milli bayramlarımız arasında bir yarış oluşturmaya çalışanlar, tarihimize bütünsel bir şekilde bakmaktan uzaklar, hem de tarihi kazanımlarımızı, milletimizin tarih içindeki büyük yürüşünün gün dönümlerini maalesef bir travmaya dönüştürme şeklindeki siyasetlerine devam ediyorlar. Milletin tarihi, pastanın dilimleri gibi bölünecek, isteyenin istediği dilimi alabileceği bir yapı değildir, buna bir bütün olarak bakmak lazım. Kendi zevkinize göre tarihin bir kısmını büyütüp diğer kısımını küçültemezsiniz, bir kısmını var edip diğer kısmını yok edemezsiniz.

DOĞU AKDENİZ’DEKİ GELİŞMELER

Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir, boyunu aşan işlere kalkışıyor. Çalışmaları kıta sahanlığımız içerisinde deniz yetki alanlarımızda yürütüyoruz, Yunanistan'ı ilgilendiren hiçbir konu yok.

MACRON'A KIRMIZI ÇİZGİ YANITI

Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz. Fransızların oraya Rafale uçaklarını getirerek ya da Güney Kıbrıs'la tatbikat yaparak elde edeceği hiçbir şey yok. Bütün bu diplomasinin sonucu Yunan hükümetinin ağır yenilgisiyle sonuçlanacaktır

IŞİD’LE MÜCADELE

DEAŞ'la mücadele çok önemlidir. 50'ye yakın ülkenin oluşturduğu koalisyon DEAŞ'la karadan bir başarı elde edemedi. Bu İslam ve insanlık düşmanı örgütle karada da mücadele vererek en ağır kaybı verdirmiş bir ülkeyiz. DEAŞ'la mücadele konusunda sesi en çok çıkanlar PKK ve PYD gibi terör örgütlerine destek verenler oldular. Bunlar esasında birbiriyle alışveriş içerisinde olan örgütlerdir. Doğrusu bunların hepsiyle güçlü bir şekilde mücadele etmektir. Bugün DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması gibi çok önemli bir operasyona emniyet güçlerimiz imza attı. Bu şahsın siyasileri kaçırmak şeklinde planları ele geçirildi. Türkiye içerisinde eylem planlarının olduğu görüldü."