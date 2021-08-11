AKP Türkiyesi'nin bilançosu Meclis gündeminde! Bakanlıktan intihar açıklaması

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:20

CHP’li Ali Haydar Hakverdi’nin önergesine yanıt veren Sağlık Bakanlığı, son 5 yıl içerisinde 137 bin 720 kişinin intihar girişiminde bulunduğu, 11 bin 387 kişinin intihar sonucu hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

“Her bir intihar vakasının alt metni farklı öykülere dayansa da birçoğunun ortak noktasının içine düştükleri ekonomik sıkıntılar olduğunu görmekteyiz” diyen CHP’li Hakverdi, Bilgi Edinme Yasası Kapsamında Sağlık Bakanlığı'na son 5 yılda Türkiye'de yaşanan intihar vakalarını sordu.

6 AY SONRA YANIT VERDİ

Yasa gereği ilgili kurumların 15 gün içerisinde cevap vermesi gereken başvuruya, Sağlık Bakanlığı 6 ay sonra yanıt verdi. Bakanlığın cevabında, son 5 yılda 137 bin 720 kişinin intihar teşebbüsünde bulunduğu, 11 bin 387 kişinin intihar sonucu hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

"HER GÜN ORTALAMA 75 KİŞİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNUYOR"

Hakverdi konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 5 yılda 137 bin 720 intihar vakası yaşanmış. Yani her gün ortalama 75 kişi intihar girişiminde bulunuyor. Maalesef intihar yaşı da giderek düşmekte. Büyükşehirlerde ve genç nüfusta artan intihar vakaları, ülkede yaşanan birçok problem ve sıkıntıları işaret etmektedir. Artan ekonomik kriz ile beraber yaşanan hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, artan işsizlik ve gelecek kaygısı insanları bunalıma sürüklerken; haneler içerisinde de huzursuzluk yaratmaktadır. Yaşanan intihar vakalarını incelediğimizde Pandemi nedeni ile dükkanını açamayan esnaf, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan anne ve babalar, ataması yapılmayan öğretmenler ve iş bulamayan gençlerin yaşadığı derin bunalımlarla karşılaşıyoruz. Her bir intihar vakasının alt metni farklı öykülere dayansa da birçoğunun ortak noktasının içine düştükleri ekonomik sıkıntılar olduğunu görmekteyiz.

"AKP SORUN ÇÖZMÜYOR, SORUN EKLİYOR"

Oluşan ekonomik ve sosyal kaygının, toplumdaki umutsuz ve karamsar ruh halini beslediğini dile getiren Hakverdi, "Ne yazık ki AKP iktidarı, vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek yerine, her geçen gün bu sorunlara yenilerini ekliyor. Halkın huzurlu, güvenli ve refah içinde yaşayabilmesi için var olan problemleri çözerek geleceğe kaygıyla değil umutla bakan bir ülkeyi hep birlikte yeniden inşa etmeliyiz" ifadelerini kullandı.



