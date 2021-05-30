AKP'de Sedat Peker çatlağı

30 Mayıs 2021 Pazar, 12:58

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube'dan yayımladığı videolarda dile getirdiği iddia ve itiraflarla Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açtı.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından bakanlığı bırakan eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, Peker'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'BİTİRİYOR BİZİ'

Bayraktar, “Tavassutla iş yapmanın birçok mahsurları var... Referanslara bakmak,verileri incelemek ve liyakati dikkate almak iyidir. Açıkgözler, tatlı su kurnazları, tüfekçiler, çöp çatanlar ve çalışmadan edinenler bitiriyor bizi” ifadelerini kullandı.