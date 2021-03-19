Yeni Şafak yazarından Boynukalın yorumu: Laiklik başarılı oldu ama artık bunlara alışın

19 Mart 2021 Cuma, 10:35

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın arasındaki tartışmanın yansımaları devam ediyor.

Yeni Şafak yazarı Faruk Beşer, “Artık Boynukalın gibi imamlara alışmalıyız” başlıklı yazısında, Boynukalın’ı savundu.

Beşer, “Bazı ‘dindarlara’ ne oluyor da bu çıkıştan rahatsız oluyorlar? Demek ki, dindarlarımızın bile zihni din ve dünya diye parçalanmış durumdadır. Demek ki, laiklik propagandaları başarılı olmuştur.” ifadelerini kullandı.

“LAİKİYLE DİNDARIYLA BUNA HERKES ALIŞMALIDIR”

Faruk Beşer, yazısında şunları kaydetti:

“Allah’ın dinine karşı olan çevrelerin Boynukalın’dan rahatsız olmaları anlaşılır bir semptomdur. Bu çevreler hurafecilere tepki göstermezler, hatta böylelerini zevkle kanal kanal konuştururlar. Peki, bazı ‘dindarlara’ ne oluyor da bu çıkıştan rahatsız oluyorlar? Demek ki, dindarlarımızın bile zihni din ve dünya diye parçalanmış durumdadır. Demek ki, laiklik propagandaları başarılı olmuştur.

Bu durum aynı zamanda devrim yasalarının imamlar üzerindeki baskısının herkeste normal ve kalıcı hale geldiğini de gösteriyor. Kemalizm’in baskısı, 657’nin baskısı ve bu baskıları içselleştiren cami cemaatinin baskısı… Herkes imama adeta, sen sus, işine bak, sen bizim memurumuzsun, namazını kıldır ve git diyor. Oysa imamlık sembol bir liderliktir.

İmamların ve bütün din hizmetlilerinin yapmaması gereken tek şey, lehte ya da aleyhte bir partiyi hedef alan politik konuşmalardır. Bu elbette normal görülemez, çünkü her partide namaz kılan insanlar vardır. Hepsi imamı kendi önünde görebilmelidir. Buna dikkat ederek imamlar partiler üstü siyasi ahlaktan dahi söz etmelidirler. Allah’ın dinini her yönüyle anlatabilmelidirler. Yeter ki, bir imam ve bir önder olarak konuşsunlar.

Sevgili Muhammed Boynukalın büyük hayra vesile olacak diye düşünüyorum. İmamların da söyleyecek sözlerinin olduğunu ve de toplumu yönlendirecek beyanlarda bulanabileceklerini, bulunmaları gerektiğini gösterecektir. Laikiyle dindarıyla buna herkes alışmalıdır.”