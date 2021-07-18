AKP’den bir ‘zihni sinir’ projesi daha: Esenler’de çocuk karakolundan sonra yeni talep çocuk üniversitesi

18 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Esenler’de Menderes Mahallesi sınırları içinde bulunan “İlköğretim alanı” belediye meclisi kararıyla geçen yılın aralık ayında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de şiddetle karşı çıkmasına rağmen “Çocuk karakolu” yapımı için Emniyet’e verildi. AKP’li Esenler Belediyesi’ne de verilen yer karşılığında Anadolu yakasındaki bir adreste alan gösterildi. Esenler Belediyesi’nin temmuz ayı oturumunda ise belediyenin çocuk karakolu yapımı için verdiği yere çok yakın bir alanda “Çocuk Üniversitesi” yapımı için bina alınması teklifi yapıldı.

CHP’li Esenler Belediye Meclisi üyesi Kemal Şahin teklife tepki göstererek, “Çocuk Üniversitesi diyerek okul öncesi dönemdeki çocukları üniversite kavramıyla yakınlaştırmaya çalışıldığı amaçlanan komisyon incelemesi tam bir facia. 4-5 yaşındaki çocuğu 12 sene sonra gideceği üniversite ile karşılaştırmaya çalışıyorlar. Esenlerde belediyenin açtığı bir tane bile kreş yok. Komisyon üyelerinin çocuğun gelişim dönemleri konusunda bilgisinin olmadığı ortadadır. Amaç; çocuklarımızın tüm gelişim alanlarını destekleyecek profesyonel eğitimler vermek mi yoksa çocuk karakolunu gösterip tercihiniz burası diye sormak mı” ifadelerini kullandı.

YANDAŞIN BİNASI

Teklif edilen yerin AKP ilçe binasına ve karakola yakın olmasını da eleştiren Şahin, “Adrese teslim bir bina satın almak istiyorlar. Yani yandaşın binasını alacaklar. Çocuk üniversitesi bahane. Çocuk Sokağı’nın yakınında bir bina tahsis ederek çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerine bir bina içinde gerçekleştirmek istiyorlarsa 8 bin 500 dönümlük askeri alanda neden eğitim köyü oluştur muyorsunuz? Bunların amacı çocuk üniversitesini bahane ederek yandaşın binasını satın almak. Kimin binasının alınacağı neden açıklanmıyor?” diye konuştu.

ESENLER’DEN YANIT

Cumhuriyet’in cevap hakkı için açıklama talep ettiği Esenler Belediyesi yetkilileri ise konuya ilişkin “Projenin yürütüldüğü alanda, taşınmaz ihtiyacı meydana gelmiştir. Bu nedenle taşınmaz satın alınabilmesi için meclisten yetki alınmıştır” ifadelerini kullandı.