AKP'den Enis Berberoğlu açıklaması
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AYM'nin Enis Berberoğlu kararını değerlendirdi: "Kuralların ve yargısal kararların amaca ve ulusal çıkarlara uygun olmamasının söylenebildiği haller olsa bile, hukuk devletinde hukuksal güvenlik açısından esas olan, değiştirilinceye kadar cari normu uygulamak, yargısal kesin kararın 'ama, fakat' demeden icrasını sağlamaktır."
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin yeniden verdiği ‘hak ihlali’ kararına ilişkin, “Hukuk devletinde hukuksal güvenlik açısından esas olan, yargısal kesin kararın ‘ama, fakat’ demeden icrasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AYM’nin, eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin yeniden verdiği ‘hak ihlali’ kararına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Yazıcı şu açıklamayı yaptı:
“Cari normatif kuralların egemenliği, kesin nitelikli veya kesinleşmiş mahkeme kararlarının herkesi ve her kurumu bağlayıcılığı; ‘hukuk devleti’ olmanın elifbası ve ‘hukuksal güvenliğin’ gereğidir.
Kuralların ve yargısal kararların amaca ve ulusal çıkarlara uygun olmamasının söylenebildiği hal olsa bile, hukuk devletinde hukuksal güvenlik açısından esas olan;değiştirilinceye kadar cari nırmu uygulamak , yargısal kesin kararı ‘ama, fakat’ demeden icrasını sağlamaktır.”
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