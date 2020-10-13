AKP'den erken seçim açıklaması

13 Ekim 2020 Salı, 17:43

AKP MYK Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'erken seçim'le ilgili açıklamada bulundu.

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız bu konuyla iligli özel bir değerlendirme yapmadı. Ama her seferinde 2023 seçimlerine partimizin ve teşkilatlarımızın hazırlığı konusunda talimatları oluyor.

Cumhur İttifakı için erken seçim söz konusu değildir. Sayın Bahçeli bunu bugün net bir şekilde bir kere daha açıklamıştır. Bahçeli zamanında yapılacak genel seçimlerde cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Sayın Cumhurbaşkanı olduğunu net bir şekilde olduğunu ifade etmiştir"