Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı

13 Ekim 2020 Salı, 11:23

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Ülkeyi seviyorsan erken seçime götür" sözüne yanıt veren Bahçeli, şunları söyledi:



"Kılıçdaroğlu ne oldu da seçim diye tutturdu. Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Sana kimler ne söyledi, neyi vaat ettiler? Kılıçdaroğlu'na diyorum ki, seçimi falan boşver, sükut et de biraz kazan. Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var. Davetsiz gelen döşeksiz oturur. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez. Bu işlere kafa yorma, seçim meçim derdine düşme, işin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol. Seçim zamanında yapılacaktır.

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kilicdaroglu-katara-para-aramaya-gidiyorsunuz-1772438

Erken seçim tartışması emek ve nefes israfıdır. Anket aldatmalarını milletin iradesi yıkıp geçecektir. Kim aday olursa olsun, parlamenter sisteme dönmenin hesabını hangi siyasi defolular yaparsa yapsın, nafiledir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşayacaktır. MHP, sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."