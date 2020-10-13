Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı
MHP grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına yanıt vererek, "Erken seçim tartışması emek ve nefes israfıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşayacaktır. MHP, sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Ülkeyi seviyorsan erken seçime götür" sözüne yanıt veren Bahçeli, şunları söyledi:
"Kılıçdaroğlu ne oldu da seçim diye tutturdu. Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Sana kimler ne söyledi, neyi vaat ettiler? Kılıçdaroğlu'na diyorum ki, seçimi falan boşver, sükut et de biraz kazan. Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var. Davetsiz gelen döşeksiz oturur. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez. Bu işlere kafa yorma, seçim meçim derdine düşme, işin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol. Seçim zamanında yapılacaktır.
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kilicdaroglu-katara-para-aramaya-gidiyorsunuz-1772438
Erken seçim tartışması emek ve nefes israfıdır. Anket aldatmalarını milletin iradesi yıkıp geçecektir. Kim aday olursa olsun, parlamenter sisteme dönmenin hesabını hangi siyasi defolular yaparsa yapsın, nafiledir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşayacaktır. MHP, sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."
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