AKP'den HDP atağı: Nasıl çözmek istiyorsunuz?
AKP'li Mehmet Metiner, seçimler öncesi 'ittifak' gündemi ısınırken HDP yöneticilerine seslendi. Metiner, 'Kürt sorunu' ve 'PKK' konulu sorular yönelttiği HDP'lilere yönelik "Sorunun çözümüne dair anlamlı ve verimli tartışmalar yapma" isteğini dile getirdi.
2023 seçimleri öncesi HDP'nin ittifak tartışması devam ederken AKP'li Mehmet Metiner'in Kürt sorununa dair 'çözüm' çıkışı dikkat çekti.
Mehmet Metiner, partisine yakın Yeni Şafak'ta kaleme aldığı "HDP Kürtler için ne istiyor?" başlıklı yazısında HDP yönetimine yönelik sorular yöneltti.
"Umarım ve dilerim HDP yöneticileri işbu sorulara başkaca kılıflar geçirmeden cevaplar verirler." diyen Metiner, HDP'nin yanıtlaması istemiyle "Önce tanım: “Kürt sorunu” dediğiniz sorun nedir?", "Sonra çözüm: “Kürt sorunu”nun çözümü için somut önerileriniz nedir?", "Kürtler için tam olarak istediğiniz şey nedir?" şeklinde 3 soru sıraladı.
Metiner, yazısının devamında da "Şimdi geliyorum PKK bahsine…" diyerek şu soruları dile getirdi:
"1- PKK hangi amaçla dağa çıktı? Şimdi hangi amaç için dağda bulunuyor?
2- Öcalan “İnkâr biterse isyan biter” diyordu. Erdoğan “Kürt inkârı”nı sonlandırdı. Peki, buna rağmen niçin isyan sonlandırılmadı? Bugün PKK’nın tam olarak istediği şey nedir?
3- Siz hangi somut adımlar atılır veya talepler karşılanırsa PKK sorununun sona ereceğine inanıyorsunuz? Dağ sorununu çözmek için sizin somut önerileriniz nedir?"
Metiner yazısını HDP yöneticilerine "Sorundan beslenmiyorsanız yani çözümden yana iseniz bu soruların cevaplarını netlikle veriniz ki hem Kürtler için ne istediğinizi hem de dağ sorununu nasıl çözmek istediğinizi bilelim. Bilelim ki sorunun çözümüne dair anlamlı ve verimli tartışmaları yapabilelim." diye seslenerek tamamladı.
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