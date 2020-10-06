AKP'den ilk Ali Edizer açıklaması
AKP İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in sosyal medya paylaşımlarının "tesadüf" olmadığını ileri sürüp "Bu adamın orada ne işi var?" diye sordu.
Medeni Kanun'u ve laikliği hedef alan, siyasilere yönelik hakaretamiz ifadelerle dolu sosyal medya paylaşımları sonrası SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırması Hastanesi Başhekim Yardımcılığı göevinden alınan Doktor Ali Edizer'le ilgili AKP'den de bir "yorum" geldi.
AKP İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, sözkonusu büyük tepki çeken paylaşımlarını öteden beri devam ettirdiği görülen Edizer'in Esra Erol programı üzerinden yaptığı son 'Medeni Kanun' çıkışının "tesadüf" olmadığını ileri sürüp sağlıkta hayata geçirilen projelerle ilişkilendirdi.
Kalsın şöyle yazdı:
"Sağlıkta müthiş dev adımlar atılırken,Türkiye sağlıkta ve savunmada çağ atlarken yine cemaat örgütü elemanının zırvalaması bir tesadüf müdür ? Gündem bunlar tarafından her seferinde esir alınmak zorunda mı yahu?Ayağımızdan tutup çekmek nereye kadar ? Ve bu adamın orada ne işi var"
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