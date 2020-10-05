Ali Edizer görevden alındı

05 Ekim 2020 Pazartesi, 13:24

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer'in Medeni Hukuk hakkındaki sözleri ve laikliği hedef alan paylaşımları büyük tepkilere yol açtı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevinden alındı.



NE OLMUŞTU?

Menzil cemaatine yakın olduğu iddia edilen Edizer, neredeyse bütünüyle siyasi propaganda taşıyan paylaşımlarla dolu sosyal medya hesaplarında son olarak Esra Erol'un programlarıyla ilgili "yorum" yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Esra Erol'a bizi götüren yolun başı, İsviçre Medeni Kanununun kabul edilmesidir.

Sorsan "kadına özgürlük ve uygarlık" kazandırıldı.

Resmiyete tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği.

Kuvveden fiile batı ahlâksızlığı..."

Edizer, bunun yanı sıra aldatan erkeklere seslendiği konuşma videosunda da "Neden aldatıyorsunuz? Allah size ruhsat vermiş bir tane daha alın" ifadelerini kullanıyor ve zaten Medeni Kanun'a karşı mücadele ettiğini dile getiriyordu.



