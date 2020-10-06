Edizer'e sahip çıktılar

06 Ekim 2020 Salı, 11:20

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin (GATA) başhekim yardımcılığı görevini yürüten ve Menzil cemaatine yakın olduğu belirtilen Ali Edizer, Medeni Kanun'u, laikliği ve tek eşliliği hedef aldığı sosyal medya paylaşımlarına karşı oluşan büyük tepkilerin ardından Sağlık Bakanlığınca görevinden alınmıştı.

Ali Edizer'in sözlerine yönelik kamuoyundaki tepkiler sürerken Edizer'i destekleyen kimi yayın organları da ortaya çıktı.

Bunlardan bir tanesi Hizbullah'ın yayın organı "doğruhaber"di.Gazete Edizer için, "Nikah düşmanları hedef gösterdi" spotunu ve "'Zina yapmayın' diyen doktor görevden alındı" başlığını kullandı.

Haberde, Edizer'in sosyal medyada "evlilik düşmanlarının" lincine ve küfrüne uğradığı savunuldu.

Söz konusu gazete Edizer için, "Nikah düşmanları hedef gösterdi" spotunu ve "'Zina yapmayın' diyen doktor görevden alındı" başlığını kullandı.

Haberde, Edizer'in sosyal medyada "evlilik düşmanlarının" lincine ve küfrüne uğradığı savunuldu.

"LAİKÇİ YOBAZLAR"

Edizer'e sahip çıkıp paylaşımlarına tepki gösterenleri hedef alan bir başka yayın organı da Yeni Akit oldu. Yeni Akit, ”Ali Edizer Laikçi Yobazları çıldırttı” diyerek Ali Edizer’i savundu.

Yeni Akit’in Ali Edizer "haber"i şöyle oldu:

"Sosyal medyada Müslümanlara ‘Aldatmayın, seviyorsanız ikinci eşi alın, yuvanızı dağıtmayın’ uyarısında bulunarak İslam’ın verdiği ruhsatı hatırlatması laikçi yobazları çıldırttı.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada Müslümanların eşini aldatamayacağını ifade eden Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer’i görevden aldı."