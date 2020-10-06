Edizer'e sahip çıktılar
Medeni Kanun'u, laikliği ve tek eşliliği hedef alan paylaşımları sonrası Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Edizer için kimi yayın organları siper oldu.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin (GATA) başhekim yardımcılığı görevini yürüten ve Menzil cemaatine yakın olduğu belirtilen Ali Edizer, Medeni Kanun'u, laikliği ve tek eşliliği hedef aldığı sosyal medya paylaşımlarına karşı oluşan büyük tepkilerin ardından Sağlık Bakanlığınca görevinden alınmıştı.
Ali Edizer'in sözlerine yönelik kamuoyundaki tepkiler sürerken Edizer'i destekleyen kimi yayın organları da ortaya çıktı.
Bunlardan bir tanesi Hizbullah'ın yayın organı "doğruhaber"di.Gazete Edizer için, "Nikah düşmanları hedef gösterdi" spotunu ve "'Zina yapmayın' diyen doktor görevden alındı" başlığını kullandı.
Haberde, Edizer'in sosyal medyada "evlilik düşmanlarının" lincine ve küfrüne uğradığı savunuldu.
Söz konusu gazete Edizer için, "Nikah düşmanları hedef gösterdi" spotunu ve "'Zina yapmayın' diyen doktor görevden alındı" başlığını kullandı.
Haberde, Edizer'in sosyal medyada "evlilik düşmanlarının" lincine ve küfrüne uğradığı savunuldu.
"LAİKÇİ YOBAZLAR"
Edizer'e sahip çıkıp paylaşımlarına tepki gösterenleri hedef alan bir başka yayın organı da Yeni Akit oldu. Yeni Akit, ”Ali Edizer Laikçi Yobazları çıldırttı” diyerek Ali Edizer’i savundu.
Yeni Akit’in Ali Edizer "haber"i şöyle oldu:
"Sosyal medyada Müslümanlara ‘Aldatmayın, seviyorsanız ikinci eşi alın, yuvanızı dağıtmayın’ uyarısında bulunarak İslam’ın verdiği ruhsatı hatırlatması laikçi yobazları çıldırttı.
Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada Müslümanların eşini aldatamayacağını ifade eden Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer’i görevden aldı."
En Çok Okunan Haberler
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Ali Edizer görevden alındı
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Menemene büyük zam
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Temelli'den, Erdoğan'a 6-8 Ekim hatırlatması
Video Haberler
- İstanbul'da dehşet anları! Büyük korku yaşandı
- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği
- Koronavirüsü hiçe saydılar! 545 bin lira ceza kesildi
- Yolu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler
- İşçi servisi devrildi: 14 yaralı
- Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Müsamere çocuğu...
- İnce'den döviz bürosu önünde dikkat çeken diyalog
- İmamoğlu, Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluşturdu
- Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler
- Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Ali Edizer görevden alındı
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Menemene büyük zam
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Temelli'den, Erdoğan'a 6-8 Ekim hatırlatması