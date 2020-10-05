Medeni Kanun'la mücadele eden Edizer, Erdoğan'a sığındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hakkında "gereği yapılacağını" söylediği Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, skandal paylaşımlarına devam etti ve tutumu için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a göndermede bulundu.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ilk olarak gazetemiz Cumhuriyet'te yer aldı. Menzil cemaatine yakın olduğu iddia edilen Edizer'in Medeni Kanun'u, laikliği hedef alan ve "şeyh"lerine övgüler yağdırdığı paylaşımları ülke gündemine oturdu.
CHP Sözcüsü Özgür Özel'in açıklamasına göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konuyla ilgili "gerekenin yapılacağını" söyledi.
Başhekim Yardımcısı Edizer'le ilgili kararın ne olacağı merak konusuyken Edizer sosyal medya hesabından daha öncekiler gibi provokatif paylaşımlar yapmaya devam etti. Edizer paylaşımlarından birinde ise geri adım atmayacağını ima ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a göndermede bulundu.
Edizer şöyle yazdı:
"Laikçi seküler "üstünler"e karşı kompleksinden kurtulamayan bizim dindarlar gibi Recep Tayyip Erdoğan da "şirinlik" siyaseti yapsaydı bugün hâlâ başörtülü kızlarımız üniversite kapısından içeri giremiyor olurlardı.
Askeri bir hastanede muayene olmaları da hayâl olurdu..."
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