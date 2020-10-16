AKP'den kayak zammı savunması: Zaten alt gelir grubunun yapacağı bir spor değil
Erciyes Kayak Merkezi'ne yapılan bilet zammına gösterilen tepkiye AKP'den "Zaten kayak lüks spordur. Alt gelir grubunun yapacağı spor değil" yanıtı geldi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinde, "2020-2021 dönemini kapsayan kış sezonunda Erciyes Kayak Merkezi'nde kullanılacak bilet fiyatlarının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi" sırasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, açıklanan yüzde 11,2 oranındaki enflasyon rakamından fazla yapılmak istenen zamma tepki gösterdi. Zammın yaklaşık yüzde 20 civarında olmasının doğru olmadığını ve bu nedenle yüzde 11,2 yani açıklanan enflasyon rakamını aşmaması gerektiğini belirten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, bu oranı aşan zammı kabul etmeyeceklerini söyledi.
Özer'e yanıt veren AKP'li Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Tural ise "Zaten kayak lüks spordur. Alt gelir grubunun yapacağı spor değil" dedi.
Özer de buna karşılık "Biz alt gelir grubu da yapsın istiyoruz. Sadece zengin sporu olmasın. O yüzden reddediyoruz." ifadelerini kullandı.
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