AKP'den mutluluğun formülü: 'Tayyip Erdoğan hükümeti'

16 Kasım 2020 Pazartesi, 09:51

AKP'den gençlere mutluluğun formülü: 'Tayyip Erdoğan hükümeti'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekillerince dile getirilen, “TEDAŞ’ın hakkı olan 103 milyon TL dağıtım şirketlerine peşkeş çekildi” iddiasına, “Huzuru bozmayın” şeklinde yanı veren AKP Milletvekili Uğur Aydemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde de benzer bir çıkışa imza attı.

Birgün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre; CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Türkiye’deki gençlerin işsizlik ve gelecek kaygısı nedeniyle mutsuz olduğunu söyleyince Aydemir, mutluluğun formülünü, “Otoban ve bölünmüş yollar” ile açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ilginç tartışmalar yaşandı. AKP Milletvekili Uğur Aydemir, muhalefet milletvekillerince işsizlik ve gelecek kaygısı ile boğuştukları belirtilen gençlere, “Otobanların, bölünmüş yolların ve sıra beklenmeyen hastanelerin” anlatılması gerektiğini söyledi.

GENÇLER MUTSUZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde, Türkiye’deki gençlerin içinde olduğu olumsuz tablo da gündeme geldi. CHP Milletvekili Lale Karabıyık, ailelerinin ekonomik güçlüklerinin gençleri mutsuz etmeye yeterli olduğunu ifade ederken CHP’li Kamil Okyay Sındır, genç işsizlik oranının yüzde 25,7 olduğunu vurguladı. İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur da konuşmasında gençlerin mutsuzluğuna dikkati çekerek, “Gençlerimiz kaçıyor ülkeden ve gitme imkanı olmayan da gitmeyi hayal ediyor” ifadesini kullandı.

RAKAMLARI BİZE DAYATMAYIN

Türkiye’deki gençlerin mutsuz olduğuna ilişkin konuşmaların üzerine söz alan AKP Milletvekili İbrahim Aydemir, Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği’nin araştırmasına katılan gençlerin yüzde 71 oranında, “Mutluyuz” dediğini anlattı. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, “Peki siz mutlu musunuz?” diye sorunca ise Aydemir, “Sırf kendinizi haklı çıkarma adına burada kendinden menkul kerameti olan birtakım kurumların kayıtlarını, rakamlarını bize dayatmayın” yanıtını verdi.

ALLAH’A ŞÜKÜR ERDOĞAN GELDİ

Türkiye’deki gençlerin mutsuz olduğu yönündeki açıklamalara AKP adına en ilginç çıkışı ise Manisa Milletvekili Uğur Aydemir yaptı. Gençlerin durumunu anlatan milletvekillerinin, “Karamsar bir tablo” çizdiğini söyleyen Aydemir, “Gençler özellikle burada birkaç milletvekili arkadaşımızı dinleseydi, ‘Bir an önce Cenab-ı Allah ömrümüzü alsın da biz bu çileden kurtulalım’ derdi” diye konuştu.

Gençlere doğru şeylerin anlatılmadığını öne süren Aydemir, gençlere anlatılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Ey evladım, 2002 yılı öncesinde öyle bir Türkiye vardı ki bizler gençliğimizde bölünmüş yol diye bir şey bilmezdik, patika gibi yollarda şehirlerarası yolculuk yapardık. Ey oğlum, annen seni dünyaya getirdiğinde hastaneye girdik ama çıkarken hastane penceresinden biz seni kaçırarak çıktık, borcumuz vardı. Ama bugün baktığımızda oğlum, otobanlarla, bölünmüş yollarla, Allah’a çok şükür, Tayyip Erdoğan hükümeti geldi, bu hizmetleri yaptı bize.”