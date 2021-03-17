AKP'den, Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki olarak HDP’lilerin “darbeci AKP” sloganı atmalarına “O görüntüleri hiçbir AK Parti ve millet hak etmiyor” karşılığını verdi.
Turan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan benden korkuyor” ifadelerine karşı “Kendi vekilleri de tebessüm etti. Beraber televizyonunda tartışacakmış. Erdoğan çocukluğundan beri çalıştı, Kılıçdaroğlu kaset operasyonu ile genel başkan oldu… ‘Vergileri uyuşturucudan alırız’ diyenle ne işi var Erdoğan’ın. Erdoğan olmaz denen şeyler başardı. Türkiye’de 15 Temmuz kahramanı oldu, Kılıçdaroğlu kahve içti. Madem hevesli bu çağrıyı yapıyorum istiyorsa ben hazırım istediği saatte CHP Genel Merkezi de olur, hazırım. ‘Hala taciz olacak mı partide, Denizli vekiline neden sahip çıkmadınız, Atatürk demeyen başkanına ne diyeceksiniz’ diye sorarız. Davet ediyorum” diye konuştu.
Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Bülent Turan, şunları söyledi:
“Vekil dokunulmazlığı esastır. Anayasa 83/84 bazı istisnaları var. ‘Terör başta bazı suçlarda konu olmayacak’ denilmiş. İçtüzükte usulleri görüyoruz. İşlem, ne oylama ne karar. Okunan karar mahkeme kararı. Biz şahit olduk sadece okundu. Meclis dışı konu. Kocaeli Ağır Ceza kararı vermiş. Bir üst mahkemeye gönderilmiş. Yerel kararı onamış. Yargıya itiraz edilmiş. Yargıtay kararı onamış hüküm kesin. AYM’ye bireysel başvuru yapmış ve tedbir kararı istemiş, AYM reddetmiş okunmaktan başka yol kalmamış… Hak etmediğimiz davranışlardı, konuşamadım, Meclis çalışamadı. Meclis Başkanı görüntüleri hak etmedi, kötü sahne oldu. Kandile kedi, vekillere aslan. Takdire bırakıyorum.”
Eylem devam ederse ne yapılacağına yönelik Turan, “Artık vekillik düştü Genel Kurul’da olma hakkı kalmadı. HDP içindeki makul düşünenlerin tedbir alacağını düşünüyorum” karşılığını verdi.
AKP’ye karşı Genel Kurul’da atılan sloganlara ilişkin Turan, “O görüntüleri hiçbir AK Parti ve millet hak etmiyor. Demokrasinin yükselmesinde en çok bedel ödeyen parti AK Parti’dir. Kendi genel başkanının cezaevine girmesinden, milletvekili engellenmesinden, parti kapatılma davalarından başlayın da birçok konuda demokrasinin ülkemizde yükselmesi için adımlar atmıştır. O gün orada kararı okuyan ilgili Başkanvekili’ne laf atmamaları lazım. Mahkeme kararına laf atmamaları lazım” dedi.
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