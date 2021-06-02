Ramazan Ağar, 'Madem büyüdük cebimize yansısın!'

02 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Türk-İş ile Hak-İş’in kamu sözleşmeleri için teklifini sunmasının ardından gözler hükümete çevrildi. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, emekçiye alın terinin karşılığının verilmesini isteyerek işçiye verilecek paranın yine piyasaya döneceğine dikkat çekti. Ağar, iktidarların işçinin yanında olmadığına da dikket çekerek “Bir gün olsun işçinin yanında olunsun” dedi.

Türk-İş adına görüşmeleri yürüten Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, yıllık enflasyon yüzde 30 olarak düşünüldüğünde ilk 6 ay için yüzde 20 zam taleplerinin normal olduğunu söyledi. Ağar, sözleşmenin yaklaşık 3 milyona yakın insanı etkileyeceğini, haziran sonuna kadar protokolü imzalamak istediklerini belirterek “Yıllardır söylüyorum. İşçiye verilen para 15 gün içerisinde piyasaya geri dönüyor. Macera için ücret istemiyoruz. Bütün ürünlere zam geldi. Yüzde 7 büyüme demek Türkiye’nin flaş olması demek. Bunu da neye göre belirlediler anlamış değilim... Türkiye’de geçmiş yıllarda, 1980 öncesinde 6-6.5 büyüme olunca milletin cebine yansıyordu. Şimdi hiç yansımıyor.” l ANKARA