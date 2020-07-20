AKP'li Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 14:20

AKP'li Akdeniz ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer Şahin Özturan, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ile uzun süredir sorun yaşadığı iddia edilen Özturan, yakın akrabalarını işe aldırdığı iddialarıyla gündeme gelmiş ve kamuoyundan ciddi tepkiler almıştı.

Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Zafer Şahin Özturan'ın yerine Aydın Eğin'in; Sabahattin Yeşiloğlu'nun yerine de Gökmen Akyürek'in görevlendirildiğini açıkladı.