AKP’li başkan, belediye binası önünde AKP’ye üye topladı

11 Ekim 2020 Pazar, 15:12

AKP'nin İstanbul'da başlattığı yeni üye kazandırma kampanyasına Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da belediye binasından katıldı. Poyraz, belediye binası önünde vatandaşlar ile AKP'ye üyelik formu doldururken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından “AK Parti milletimize, ülkemize ve kutlu bir davaya hizmetin adıdır. ‘HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN' diyerek ailemize yeni üyeler kazandırıyoruz…” mesajıyla paylaştı.



BELEDİYEYE GELENLERİ ÜYE YAPTI

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Çekmeköy ve İBB Meclis Üyesi CHP’li Murat Cirav, konuyu ilçe belediyesinin ekim ayı meclis oturumlarında gündeme getirdi. Ahmet Poyraz'ın belediye binası önündeki fotoğrafını kürsüden göstererek “partizanlık” eleştirisinde bulunan Cirav “Herkesin belediye başkanı olacağını söyleyen sayın Ahmet Poyraz işi gücü bırakmış başka yer yokmuş gibi belediyeye gelenleri belediyenin bahçesinde AKP’ye üye yapıyor” dedi.

Cirav, Poyraz'ın meclis oturumları sırasında eleştirilere “Rozetimizi çıkartıp görev yapıyoruz. Ama ben partiliyim, partinin adayı olarak seçildim, partime üye yaparım. Ekrem İmamoğlu bir vatandaş gelse ‘üye kartımı imzala' dese imzalamaz mı?” yanıtını verdiğini aktardı.