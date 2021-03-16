AKP’li başkan Turgut Altınok'tan 'Andımız' çıkışı
AKP’den Danıştay’ın Andımız kararına yönelik bir açıklama yapılmazken Ankara Keçiören Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Turgut Altınok, “‘Türk’üm, doğruyum, çalışkanım’ demekten kim gocunur, kim alınır, neden alınır? Andımızı gururla okumalıyız, çocuklarımıza okutmalıyız” dedi.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Andımız kararının ardından AKP’li yetkililerden ses çıkmazken, AKP’li Keçiören Belediye Başkanı Altınok karara tepki gösterdi. Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Andımız’ı haykıra haykıra söylememiz lazım. ‘Türk’üm, doğruyum, çalışkanım’ demekten kim gocunur, kim alınır, neden alınır? Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve herkes devletimize vatandaşlık bağıyla bağlıdır. Andımızı gururla okumalıyız, çocuklarımıza okutmalıyız” ifadelerini kullandı.
‘Hepimizin gururu’
“Şükür ki bir devletimiz ve bir andımız var. Andımız da Türk milletinin adıdır” diyen Altınok, Türkiye’nin küllerinden doğduğunu ve bundan gurur duyduklarını belirterek, “Bu ülkede yaşayan herkes kardeştir. Herkes Amerikalıyım diyor, Amerika’nın marşını göğsünü gere gere 202 millet söylüyor. Bizim Andımız hepimizin gururudur, yüz akıdır. Bunu söylemekten şeref ve onur duymalıyız. İnşallah yanlıştan dönülür, milletimizin adı ve kökü çocuklarımızın o güzel seslerinde nidalanmaya devam eder” diye konuştu.
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