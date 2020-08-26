AKP'li belediye İBB'nin Halk Ekmek büfesini kaldırmak istedi

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:21

İstanbul Eyüp'teki Karadolap Mahallesi'nde İBB tarafından kurulan Halk Ekmek büfesi Eyüp Belediyesi tarafından kaldırılmak istendi.

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, kaldırılmaya çalışılan Halk Ekmek büfesi önünde Eyüp Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile görüştü. Nama, kendisine büfenin kaldırılmasını yönünde emir geldiğini söyleyen zabıta görevlisine "Gözdağı vermeniz doğru değil. Ekiplerinizi buradan toplayın. Buranın tüm hizmetleri Büyükşehir tarafından karşılanıyor. Buna müsaade etmeyiz. Zabıta müdürünüz size hukuksuz emir veremez. Büyükşehire ait bir alanda Eyüp Belediyesi tasarruf kullanamaz" dedi.

Nama, sosyal medya hesabından olaya ilişkin görüntüleri ise "İBB’nin tasarrufunda olan, Eyüp - Karadolap Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Halk Ekmek büfemize Eyüp Belediyesi zabıtalarının hukuksuz müdahalesine izin vermeyeceğiz" ifadeleri ile paylaştı.