AKP'li belediye İBB'nin Halk Ekmek büfesini kaldırmak istedi
İstanbul Eyüp'te, İBB tarafından kurulan Halk Ekmek büfesi AKP'li Eyüp Belediyesi tarafından kaldırılmak istendi. İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama olay yerine giderek zabıta ekipleri ile görüştü. Büyükşehire ait bir alanda Eyüp Belediyesi'nin tasarruf kullanamayacağını ifade eden Nama "Halk Ekmek büfemize Eyüp Belediyesi zabıtalarının hukuksuz müdahalesine izin vermeyeceğiz" dedi.
İstanbul Eyüp'teki Karadolap Mahallesi'nde İBB tarafından kurulan Halk Ekmek büfesi Eyüp Belediyesi tarafından kaldırılmak istendi.
İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, kaldırılmaya çalışılan Halk Ekmek büfesi önünde Eyüp Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile görüştü. Nama, kendisine büfenin kaldırılmasını yönünde emir geldiğini söyleyen zabıta görevlisine "Gözdağı vermeniz doğru değil. Ekiplerinizi buradan toplayın. Buranın tüm hizmetleri Büyükşehir tarafından karşılanıyor. Buna müsaade etmeyiz. Zabıta müdürünüz size hukuksuz emir veremez. Büyükşehire ait bir alanda Eyüp Belediyesi tasarruf kullanamaz" dedi.
Nama, sosyal medya hesabından olaya ilişkin görüntüleri ise "İBB’nin tasarrufunda olan, Eyüp - Karadolap Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Halk Ekmek büfemize Eyüp Belediyesi zabıtalarının hukuksuz müdahalesine izin vermeyeceğiz" ifadeleri ile paylaştı.
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