AKP’li belediyedeki usulsüzlüğe soruşturma talebi

24 Aralık 2020 Perşembe, 14:42

Kamuya memur alımlarında ve görevde yükselmede liyakat esasının terkedildiği Rize Belediyesindeki usûlsüz atamalar TBMM gündemine taşındı. Rize Belediyesinde 20 şube müdüründen 6'sının, başkan yardımcısı yapılarak memuriyete alındığı ve bu şekilde şartsız-sınavsız olarak şube müdürü yapıldığı Sayıştay denetiminde ortaya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu

YÖNETMELİK İSTİSMAR EDİLDİ

Yasada istisna olarak tanınan bir hakkı mutat hale getirerek kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olmayan atamalarla çalışma verimi ve barışını olumsuz etkileyen Rize Belediyesindeki bu usûlsüz uygulamanın sorumluları hakkında soruşturma açılmasını isteyen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Rize Belediyesi, istisna olarak yönetmelikle tanınan bir hakkı kanun maddelerini hükümsüz kılmak için genel uygulamaya dönüştürmüştür. Belediye, yönetmelik maddesini istismar etmiş, kamuya alımlarda ve görevde yükselmelerde kariyer ve liyakat esasını çiğnemiştir." dedi.

"İLTİMASLI BU 6 KİŞİ KİM?"

Verdiği Yazılı Soru Önergesi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kariyer ve liyakat ilkesini çiğneyen bu atamalarla ilgili soruşturma açmasını isteyen Bekaroğlu, şartsız-sınavsız şube müdürü yapılan bu 6 kişinin kim olduklarını, hangi özellikleri nedeniyle bu görevlere getirildiklerini sordu. Binlerce genç işsiz insanın memuriyete girebilmek için sınavlara girdiğini, kazansa da atanamadığını, onun yerine sınavsız şekilde birilerine iltimas yapılarak kadro verilmesinden ve idareci olarak atanmalarından dolayı gençlerin geleceğe dair umutlarının söndürüldüğünü ifade eden Bekaroğlu, Rize Belediyesinde daha önce de benzeri uygulamanın yapılıp yapılmadığını sorduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, sorumlular hakkında soruşturma açmasını istedi.