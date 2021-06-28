AKP'li belediyedeki yolsuzlukları soran CHP İlçe Başkan Yardımcısı'nın dükkanı, zabıtalar tarafından basıldı
Sosyal medya hesabından Urfa’nın AKP’li Akçakale Belediyesi ile ilgili usulsüzlük iddialarında bulunan CHP İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Geçit’in işyerini zabıtalar bastı. CHP’li İlçe Başkanı İsa Özgenç de bir açıklama yaparak, “Bununla mı bizi yıldıracaksınız?” dedi.
Son aylarda usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelen Urfa’nın AKP’li Akçakale Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, CHP Akçakale İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Geçit’in işyerini bastı.
BirGün'de yer alan habere göre, örgütten Sorumlu CHP Akçakale İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Geçit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP’li Akçakale Belediyesi’ne ilişkin usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarında bulundu. Yaptığı açıklamadan sadece yarım saat sonra, CHP’li Geçit’in dükkanına giden zabıta ekipleri, Gecit’in ruhsat başvurusu yapmadığını ve beş gün içerisinde yapması gerektiğini belirterek ihbarname hazırladı.
İHALELERİ VE HARCAMALARI SORDU
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ben Örgütten Sorumlu CHP İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Geçit olarak, Akçakale Belediyesi’ne cevap vermesini istediğim sorular soracağım” diyen CHP’li Geçit’in sıraladığı bazı sorular şu şekilde:
- Geçmişe dönük encümenlere imza attırılmak istenen Spor Toto ihalesi ne oldu?
- TİGEM’den çekilen toprağa ihale yapıldığı doğru mu?
- Yapılan köpek toplama ihalesi bir yıl içinde 9 milyon TL yapıldığı doğru mu doğru ise bu para nereye kullanıldı?
- Yeni açılacak belediye havuzuna cankurtaran olmadan nasıl açılış yapılacak?
BUNUNLA MI BİZİ YILDIRACAKSINIZ?
CHP Akçakale İlçe Başkanı İsa Özgenç ise CHP İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Geçit’in dükkanına giderek şu açıklamayı yaptı: “İlçe Başkan Yardımcım Ahmet Geçit’in bir açıklaması üzerine, belediye hemen zabıta ekiplerini gönderip ceza kesti. Bu ne demek oluyor? Ne yaptı bu adam? İhalelerin açıklanmasını istemiş. Susturmak için zabıtalarla ceza kestiriyorlar. Bununla mı bizi yıldırıcaksınız? Bundan sonra susmak yok.”
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