AKP'li belediyeden flama ve bayrak ihalesine 3 milyon 250 bin TL

10 Ocak 2021 Pazar, 10:59

Borç batağındaki belediyeler arasında yer alan AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin bayrak ve flama alımı için milyonlarca lira harcadığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Sancaktepe Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 30 Kasım 2020 tarihinde 'Belediyemizin Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Bayrak ve Flama Mal Alımı İşi' adı altında bir ihale düzenledi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre iki şirketin katıldığı ihale sonrası, 3 milyon 250 bin TL teklif veren 'Elvan Reklam Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' ile AKP’li belediye arasında 16 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzalandı. Ayrıca, ihale kapsamında AKP’li Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da posterleri yaptırılacak.

Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili İlknur Ünlü, milyonlarca liralık ihaleye tepki göstererek, “AKP’li Sancaktepe Belediyesi, milyonlarca lira borca batmış, borçlarını ödemek için cami yeri, okul binası, kaymakamlık binası dahil taşınmazlarını haraç mezat satmıştır. Bunlar yetmezmiş gibi 85 milyon TL de borçlanmıştır. Esnaf kepenk açamazken, vatandaş yiyecek kuru ekmek dahi bulamazken, yurttaşlar gelecek kaygısı ve pandemi şartları altında ezilirken Sancaktepe Belediyesi’nin 3 milyon 250 bin TL bedelle ‘Bayrak flama ve poster ihalesi’ yapmasını yurttaşlarımızın vicdanlarına havale ediyoruz” dedi.

KAYNAKLAR HALKIN YARARINA KULLANILMIYOR

Sancaktepe Belediyesi’nce yapılan ancak henüz sonuçlanmamış iki dikkat çekici ihalenin daha olduğunu anlatan CHP’li Ünlü şunları söyledi: “Bu pandemi döneminde belediye kaynaklarının nasıl müsriflikle halk yararına kullanılmadığını, gözler önüne sermesi bakımından manidarlık taşıyor. İhale edilen ancak sonuçlanmayan ‘Belediyemizin Reklam ve Tanıtımının Yapılması İçin Dijital Baskı Afiş Hizmet Alımı İşi” ve ‘2021 Yılı İçerisinde Sancaktepe Belediyesi Tarafından Yapılacak Olan Etkinlikler İçin Süsleme Organizasyonu Hizmet Alımı İşi’ ihalelerinin geçen yılki toplam maliyeti 3 milyon 500 bin TL tutarındaydı. Sancaktepe Belediyesi, bu pandemi döneminde yurttaşlarımızın parasını pankart, flama ve şahsi reklamlarına değil, yurttaşlarımız için harcamalıdır. Bu ihaleler kamu yararı gözeterek iptal edilmelidir.”