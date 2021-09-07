AKP'li belediyenin 'gurur tablosu': İTÜ'de tıp kazandırdılar

07 Eylül 2021 Salı, 13:30

Şanlıurfa'da AKP'nin yönetimindeki Haliliye Belediyesi'nin caddelere astığı bir ilan 'Gurur Tablosu' afişi dikkat çekti.

Haliliye Belediyesi, belediyenin açtığı üniversiteye hazırlık kurslarında eğitim görmüş öğrencilerden Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olanları afişlerle ilan etti.

Ancak afişte adları yazılı adaylardan bazılarının kazandıkları belirtilen üniversite ile bölümleri kafaları karıştırdı.

Zira "Gurur Tablosu" diye asılan afişte adları yazılı 10 adaydan 3'ü için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tıp Fakültesi'ni kazandıkları bildiriliyor. Ancak 250 yaşına yaklaşan üniversitede bilindiği üzere tıp fakültesi bulunmuyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr olarak belediyenin ilgili birimine ulaşmak istedik. Ancak haberi hazırlayıp yayınladığımız ana kadar yetkili birimden bir açıklama alamadık.







