CHP'li Tanal'dan uyarı: AKP önüne geleni üye kaydedebilir
Şanlıurfa'da yurttaşların bilgisi ve rızası olmadan AKP üyesi yapıldığı belirtiliyor. konuyla ilgili şikayetler aldıklarını dile getiren CHP'li Mahmut Tanal, "Siyasi partilere üye olmaları yasak olan devlet memurları dahi AKP’ye üye olarak kaydediliyor" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’da yurttaşların habersiz bir biçimde AKP üyesi yapıldığına ilişkin ihbar aldıklarını duyurdu.
Tanal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Şanlıurfa’da vatandaşlar, haberleri olmadan AKP üyesi yapılıyor. 657 sayılı Kanun'a tabi, siyasi partilere üye olmaları yasak olan devlet memurları dahi AKP’ye üye olarak kaydediliyor. E-Devlet üzerinden yapılan sorgulamada durumu fark eden hemşerilerim, bizlere ulaşıyor." dedi.
İzni ve rızası olmadan AKP’ye üye olanların üyeliklerini sildiğini belirten Tanal, yurttaşlara "Ancak hala AKP’ye üye yapıldığını fark etmeyenler olabilir. Bu yüzden sizden ricam E-Devlet’e girin, kontrol edin. Eğer AKP’ye üye yapıldıysanız, hemen E-Devlet üzerinden iptal edin" çağrısında bulundu.
"BELLİ ARALIKLARLA SORGULAYALIM"
Tanal, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"AKP il-ilçe teşkilatları arasında en çok üye sayısına ulaşma yönünde bir rekabet var. Bu yüzden önüne geleni, iş için CV’sini bırakanı, kimlik bilgilerine ulaşılanı üye olarak kaydedebilirler. Uyanık olalım, belli aralıklarla e-devlet’ten parti üyeliğini sorgulayalım.
Artık son dönemlerini yaşayan, ilk seçimde yenilgiye uğrayacak, metal yorgunu bir partiye üye olarak gözükmeyi hiç kimse istemez.”
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