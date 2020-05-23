AKP'li Beykoz Belediyesi'nden milyonluk belgesel faturası

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 09:28

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin tartışmalı belgesel ihalesi geçtiğimiz aylarda gündem olurken belediyenin belgeseller için 1 milyon liradan fazla para harcadığı ortaya çıktı. AKP’li belediye, 14 Ocak’ta “Mahallelerin tarih, kültür ve manevi değerlerinin dijital olarak kayıt altına alınarak belgesel filmler hazırlanması ve yayımlanması” için bir ihale düzenledi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, ihale kapsamında Beykoz ilçesi sınırlarında çekilen “725 adet belgesel filmin hazırlanması, 50 adet belgesel filmin yayını ve 50 adet belgesel film için reklam yayımlanması” istedi. AKP'li belediye geriye kalan 675 belgesel filmin nerede kullanılacağı ve neden çekileceğine ilişkin bir açıklama yapmazken ihaleyi 1 milyon 274 bin TL teklif veren Yuko Reklam ve Organizasyon Şirketi’nin kazandığını açıkladı. AKP'li belediye ile şirket arasında da 3 Şubat tarihinde sözleşme imzalandı.

AKP'li belediyenin milyonlarca lira harcadığı belgesellerin yayımlanacağı televizyon kanalları da dikkat çekti. İhale kapsamında çekilecek 725 belgesel filmin toplam süreleri üç dakika ile 15 dakika arasında değişirken ihale şartnamesinde de AKP'li belediye tarafından belirlenen 50 adet belgesel filmin ve 40 saniyelik toplam 50 adet reklam filminin “Rumeli TV, Mavi Karadeniz, SRT, TV 52, TV 58 ve benzeri kanallarda yayımlanması” istendi.

675 FİLM NEDEN ÇEKİLİYOR ?

Beykoz Belediye Meclisi'nin CHP'li Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu ise geçen aylarda yaptığı açıklamada “Resmen adrese teslim ihale yapılıyor. Şartnamede 725 adet belgesel film çekimi yapılacağı belirtilmiş, filmlerden idarenin belirlediği 50 adet belgesel filmin televizyon kanalında bir defa yayımlanacağı belirtmiştir. Geriye kalan 675 film neden çekilmektedir, çekilen bu 675 film için ödenecek tutar nedir?” diye sormuştu.