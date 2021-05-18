AKP'li Bulu'dan yeni atama: Çikolata dağıtan Volkan Gazioğlu'nu danışman yaptı

18 Mayıs 2021 Salı, 13:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu, tepki çeken kadrolaşmayı sürdürüyor. Türkiye'nin saygın üniversitelerinden Boğaziçi'ne tepki çeken atamalara bir yenisi eklendi.

AKP'li Melih Bulu, verdiği demeçlerde, "Melih beye itibar suikastı yapılıyor" diyen ve öğrencilerin eylemine elinde çikolata ile giden Volkan Gazioğlu'nu danışmanı olarak atadı.

Huawei Türkiye Servis Satış ve Pazarlama Direktörü de olan Gazioğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Danışmanı olarak görev alacak.