AKP'li Çamlı 'Boğaziçi rektörlüğü' esprisini ciddiye aldı: Böyle bir talebin farkındayım

15 Temmuz 2021 Perşembe, 16:59

Atanmış Rektör Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla alınması gündemin üst sıralarında yer almaya devam ederken sosyal medyada 'Türkiye Gerçekleri' adlı hesap AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı’yı etiketleyerek, "Sayın vekilim Bogaziçi rektörlüğü için isminizin geçtiğini duydum…Tebrik ediyorum @ahmethamdicamli" diye yazdı.

Paylaşımı alıntılayan 'Yeliz' lakaplı AKP'li Çamlı ise şunları yazdı:

Böyle bir talebin farkındayım. Ama daha yoğun bir gayret gerektiren,zaman alıcı meşguliyetle hemhal olduğum için kabul edemeyeceğim (şimdilik)… Tabanın baskısı artarsa Red etmem de güçleşebilir((:

İşte Twitter'daki o paylaşımlar: