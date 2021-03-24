AKP'li Cumhurbaşkanı, kongredeki konuşmasında İstanbul Sözleşmesi bölümünü çıkardı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, lebaleb kongresindeki yaptığı konuşmada, basına dağıtılan İstanbul Sözleşmesi bölümüne konuşmasında yer vermedi. Erdoğan'ın çıkarılan konuşmasında, "İnancımıza göre sapkınlık işareti olan hususların, İstanbul Sözleşmesinin arkasına sığınılarak sürekli gündemimize getirilmesine ve baskı aracına dönüştürülmesine izin veremezdik" ifadeleri yer alıyordu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle, Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu metinden bir gece yarısı çekildi. AKP'nin salgın koşullarında alınan önlemleri hiçe sayarak gerçekleştirdiği lebaleb kongresinde Erdoğan, yapacağı konuşmasında İstanbul Sözleşmesi'nin bazı bölümlerini çıkardı. Erdoğan'ın medyaya verilen konuşmasında İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili "İnancımıza, kültürümüze, meşrebimize aykırı bu tür tartışmaları tamamen sona erdirmek için, sözleşmeden geri çekilme kararı aldık" ifadesi de yer alıyordu ancak Erdoğan bu bölümleri kongrede okumadı.
Basına dağıtılan ancak okunmayan konuşma metininden bazı bölümler şu şekilde:
"Cinayet ve şiddet gibi suçlar başta olmak üzere, kadınlarımıza yönelik her tehdidin üzerine kararlılıkla gittik. Her kim, bizim, bırakınız kadınlara karşı olmayı, kadınların haklarının korunması noktasında en küçük bir ihmalimiz, eksiğimiz olduğunu öne sürüyorsa, bilin ki yalan söylüyordur, iftira atıyordur. İstanbul Sözleşmesi’ni de bu amaçla yürürlüğe sokmuştuk. Ancak, sözleşmede geçen kimi ifadelerin, inancımıza ve kültürümüze saldırı, varlığımızın ve geleceğimizin teminatı olan aile müessesini kökünden yıkma aracı haline dönüştürülmeye çalışıldığını gördük.
"İNANCIMIZA, KÜLTÜRÜMÜZE AYKIRI"
Elbette her ülke kendi meşrebine göre insanları arasındaki münasebetleri düzenleyebilir. Ama hiç kimsenin bize, insanımızı hangi cinsiyet sınıflarına ayıracağımızı, bunların arasındaki ilişkileri nasıl belirleyeceğimizi dayatma hakkı yoktur. İnancımıza göre sapkınlık işareti olan hususların, İstanbul Sözleşmesinin arkasına sığınılarak sürekli gündemimize getirilmesine ve baskı aracına dönüştürülmesine izin veremezdik. İnancımıza, kültürümüze, meşrebimize aykırı bu tür tartışmaları tamamen sona erdirmek için, sözleşmeden geri çekilme kararı aldık. Bu kararımıza verilen tepkilere baktığımızda, asırlarca kadını insandan bile saymayan, bugün de dünyada kadına yönelik şiddetin, cinayetin, adaletsizliklerin en çok yaşandığı ülkeleri en başta görüyoruz."
Erdoğan'ın kongrede konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Gündemimizde kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil kağıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var. Gündemimizde kadınlarımızı dağa göndermek suretiyle arkasından da sahip çıktığını söyleyen namertler var. Diyarbakır’da ağlayan annelerin yavrularıyla ilgili bir çift laf edemeyenlere söyleyecek çok sözlerimiz var. Gündemimizde ülkemize karşı sergilenen çifte standartları hak ve özgürlük dayatması diye göstermeye çalışanların zavallılıkları var…"
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