AKP'li Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'mizah festivali' tepkisi
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Uluslararası İzmir Mizah Festivali'ne Türk ve İslam karşıtı karikatüristlerin davet edildiği iddiasında bulundu, organizasyonun ilgili bölümünden vazgeçilmesini istedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 16-25 Aralık tarihleri arasında düzenlediği Uluslararası İzmir Mizah Festivali'ne, Türk ve İslam karşıtı karikatüristlerin davet edildiğini öne sürdü.
Festival kapsamında 24 Aralık'ta yapılacak söyleşiye karikatürist Jean Plantu ile Michel Kichka'nın davet edildiğini hatırlatan Dağ, "Kichka, İsrailli bir karikatürist, sözde Ermeni soykırımını meşrulaştırıcı hem açıklamaları hem karikatürleri var. Diğer taraftan Plantu’nun ise aynı ülkede yıllardır yaşadığımız Kürt kardeşlerimizi Türk Devleti'nin boğazladığını gösteren karikatürleri var. Yine İslam’ı simgeleyen görüntülerle beraber vücuduna bomba koymuş yani İslam’ı terörle eşdeğer noktada gösteren karikatürleri var" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, organizasyonun bu bölümünden vazgeçilmesi çağrısı yapan Dağ, böyle bir organizasyonun bu dönemde olmasının sorgulanması gerektiğini belirtip "Düşmanca tavır içinde olan hiçbir kimseyi bizim meşrulaştırmak gibi bir vazifemiz yok. 'Onları iyi görelim' gibi bir kompleks içine de girmemize gerek yok. Çünkü bizim abdestimizden şüphemiz yok namazımızdan şüphemiz olsun. Bizim ülkemizdeki birlik beraberlikten, tarihimizden, dinimizden, milletimizden de hiçbir şüphemiz yok. Böyle organizasyonlarla dostluk geliştirdiğini düşünmek bana çok mantıklı gelmiyor, biz kendimizi gayet iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.
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