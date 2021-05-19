Şanlıurfa Valiliği, Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatılmadığını bildirdi

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:29

Koronavirüs tedbirleri ve aşılamayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti.

Valilikten yapılan açıklamada, Viranşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un paylaşımlarıyla ilgili Valilik tarafından inceleme-soruşturma başlatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Hakim ve savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturmaların ne şekilde yapılacağı ve buna karar verecek yetkili mercilerin kimler olduğu kanunla açık şekilde belirlenmiş olup, Valiliğimizin bu çerçevede başlattığı herhangi bir inceleme bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Akbulut, sosyal medya hesabından görüntülü olarak yaptığı konuşmada, pandemi döneminde çıkarılan genelgelerin “hukuki olmadığını” savunmuş ve "Ben personel bulamazken metropollerde polis maske mesafe denetimi yapıyor. Bu kabul edilir değil. Hiç kimse bizi kedi köpek gibi aşılayamaz" demişti.

Aşılar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 187. maddesi gereği re'sen soruşturma açtığı duyuran Akbulut. "Herkes böyle bir soruşturmanın varlığından haberdar olsun ve ellerindeki delilleri bu soruşturmaya göndersin. Bunlar çok ciddi iddialar." ifadelerini kullanmıştı.

“Bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim" diyen Akbulut'un çıkışı aşı karşıtı çevreler tarafından büük destek almıştı.