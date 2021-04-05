AKP'li Halime Kökçe: Milletin askerini puta tapar hale getiremezsiniz
AKP İstanbul Tanıtım Medya Başkanı Halime Kökçe, Star gazetesindeki yazısında 104 emekli amirali hedef alırken "Gazaya tekbirle giden bir milletin askerini puta tapar hale getiremezsiniz" dedi.
AKP İstanbul Tanıtım Medya Başkanı Halime Kökçe, Montrö bildirisi yayınlayan 104 emekli amirali hedef aldığı yazısında imzacı isimlerin "askerleri puta tapar hale getirmek istediğini" öne sürdü.
Kökçe, Star gazetesinde kaleme aldığı ''Emekli amiraller'' cidden rahatsız!" başlıklı yazısında, imzacı emekli amiraller için "Genç subaylar rahatsız" gibi bir etki yapmayı hayal ettiler muhtemelen ama "emekli amiraller demans hastası" dedirttiler kendilerine" şeklinde ifadeler kulandı.
Yazısının devamında, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın bildiri sonrası emekli amirallerin AKP'nin hedefi olmasına ilişkin "Bu açıklamadan darbe çıkartmak sivil darbecilere mahsusu özellik" dediğini hatırlatan Kökçe, "Abarttığımız falan yok; 104 emekli amiralin neyini abartalım. Kapladıkları hacmi, öz kütlelerini, ağırlıklarını millet biliyor. Fakat darbe ile iktidar devirmenin bu ülkede bir kesimin hayallerini süslediğini de. Buna rağmen ciddiye alınmadılar. Hatta daha ziyade dalga konusu oldular." dedi.
Kökçe daha sonra da şu ifadeleri kullandı:
"Ama bu milletin milli iradeye karşı oluşan en ufak bir hadsizliğe karşı vereceği cevap aynıdır. Aklınızdan bile geçirmeyin, dememiz bundan.
Yoksa millet, Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de ve PKK'ya karşı yürütülen sınır ötesi operasyonlarda her daim ordusunun yanındadır.
Gazaya tekbirle giden bir milletin askerini puta tapar hale getiremezsiniz. Getirmeye kalktığınızda başa gelen görüldü."
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