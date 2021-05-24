AKP'li Halime Kökçe'den Peker 'analiz'i: Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan bağımsız değil

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:13

AKP İstanbul Tanıtım Medya Başkanı Halime Kökçe, iktidara yakınlığıyla bilinen Star gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında suç örgütü lideri Sedat Peker'in video yayınlarıyla ortaya attığı iddiaları değerlendirdi.

AKP'li Kökçe, Peker'in sözkonusu konuşmaları için "Zamanlaması da manidar olan bu operasyon videolarda anlattıklarının tamamı iddia. 90'lı yılların Türkiye'sindeki olayları bile beri alıp sanki bugün yaşanıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışıyor. Uyuşturucu ile en fazla mücadele eden AK Parti döneminde uyuşturucu trafiğine göz yumulduğunu ima ediyor. Bazı siyasileri ise bu konuda doğrudan suçluyor." ifadelerini kullandı.

"CEVAP VERMEME LÜKSLERİ YOK"

Peker'in bu videolarla daha fazla meşhur olmak ve intikam almak istediğini öne süren Kökçe, ortaya atılan iddialarda ismi geçen kişiler için "'Adamın amacı zaten konuşulmak, asılsız iddialarına, yalanlarına ne cevap vereceğiz?" demek gibi bir lüksü yok ismi geçen kişilerin. Zira yalanın gerçeğe her daim tur bindirdiği bir dünyadayız" dedi.

Sözkonusu videolarının yanı sıra son dönemde İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun merkezinde olduğu, siyasetin gündemine giren bir dizi gelişmeye dikkat çekip Peker'in çıkışının bunlardan bağımsız olmadığını ileri süren Kökçe, bunlar arasında Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi olarak dile getirdiği "6 ay içerisinde çok farklı bir Türkiye göreceksiniz" sözüne de yer verdi.

Kökçe'nin yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Aksi takdirde FETÖ artığı olduğu belli bir muhabirin kamikaze saldırısı, Sedat Peker'in FETÖ'nün merkez üslerinden olan BAE'den yaptığı yayınlar, FETÖ'cü hesapların "çok güzel şeyler olacak" ezberini yeniden üretmeye başlaması ve uyuyan hücrelerinin uyanması, Meral Akşener'in Meclis çatısı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzetip ertesi gün Cumhurbaşkanı'nın memleketi Rize'ye provakatif bir ziyaret düzenlemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir canlı yayında '6 ay içerisinde çok farklı bir Türkiye göreceksiniz. İstediğiniz gibi tweet atabileceksiniz.' ifadelerini kullanması akla farklı sorular getiriyor. Bu peşi sıra gelen saldırılar ve daha seçime 2 yıl varken 6 ay sonrasına yapılan vurgu basite alınacak bir şey değil. Sedat Peker BAE'den ne yapıyorsa, Akşener'in çıkışı ve Kılıçdaroğlu'nun '6 ay sonra' vurgusu birbirinden bağımsız değil. Ve bunlar komplo teorisi hiç değil."