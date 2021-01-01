AKP'li Hamza Dağ'ın itiraz ettiği anketi Özgür Özel ayrıntıları ile paylaştı
Özgür Özel'in AKP ve MHP'nin toplam oyunun yüzde 36 olduğunu yansıtan anketi açıklaması üzerine AKP'li Hamza Dağ, anket şirketiyle ilgili bilgileri istedi. Özgür Özel, bilgileri ayrıntıları ile birlikte açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP ve MHP2nin toplamda yüzde 36 oy aldığını ifade ederek, "Bugün önemli bir anket firması daha patronlarındaki erimenin sürdüğünü gösterince troller 'Oy moy yok' diye çalışma başlatmışlar. Bu tagı gençler 2020 sınav tarihleri kendilerine sorulmadan bir ileri bir geri alınınca açmışlardı" dedi.
Özel'in Sözlerine yanıt AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.
Özel'e yanıt veren Dağ, "Gerçek desen değil, şaka desen komik değil. Ne firma belli ne de dayanaklı bir veri var. Düştüğünüz bu duruma gülmek bir kenarda dursun, sizin için üzülüyoruz. Başkalarının düşük oy almasından medet umacağınıza gerçek ve iyi işler yaparsanız, belki biraz oyunuz yükselebilir" şeklinde konuştu.
AKP'li Hamza Dağ'a yanıt veren Özgür Özel, Hamza Bey özür mü dilersiniz?
Ölü taklidi mi yaparsınız? Bilemem" diyerek firmayı ve oranları paylaştı.
Özel'in paylaştığı oranlar şöyle:
"Firma: Metropoll Araştırma.
Anket: Her ay yaptıkları Türkiye'nin Nabzı Aralık Araştırması
Sayfa: 12
AKP: 30,6
MHP: 6,0"
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