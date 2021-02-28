AKP'li Hülya Nergis'e göre Türkiye: "Artık ev, araba sahibi olmak hiç zor değil!"

28 Şubat 2021 Pazar, 13:09

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, “Artık asgari ücretlimizin evinin önünde arabası mevcut” sözlerinin ardından AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de benzer açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yayımlanan bir programda konuşan Nergis, şehirlerdeki hayat standardının yükseldiğini belirtirken “Türkiye gerçekten çok değişti çok gelişti. Yani kırsal kesimden şehre göç gerçekleşti. Şehirdeki standart çok yükseldi. Artık ev sahibi olmak araba sahibi olmak hiç zor değil. Aile içerisinde geçmişte bir kişi çalışırdı, şimdi bakıyorsunuz bir kaç kişi birden çalışıyor. Eskiden aileye baba bakardı, erkek evlat çalışırdı. Öyleydi koşullar, ama bugün baktığınızda kız erkek ayrımı olmadan herkes çalışabiliyor. Evin hanımı da, erkekte çalışabiliyor. Hayat standardı çok değişti. Bunu köyde de görüyorsunuz, şehirde de görüyorsunuz. Zaten köyler mahalle oldu. Köy kavramı zaten Büyükşehirler'de kalmadı, ama bu sosyolojiyi de iyi okumak lazım” dedi.

"NEREDEN BİLECEK?"

Nergis'in bu açıklamalarına tepki gösteren İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

“Akp Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, ‘Türkiye gerçekten çok değişti çok gelişti. Yani kırsal kesimden şehre göç gerçekleşti. Şehirdeki standart çok yükseldi. Artık ev, araba sahibi olmak hiç zor değil' demiş. Kendi şehrinde navigasyonla gezen vekil göç edenlerin, nerelerde ve ne şartlarda yaşadığını nereden bilecek? Ayrıca, Asgari ücret 2825.90TL iken en ucuz. araba 164.000 TL. Yani asgari ücretin 58 katı! Sayın vekile hatırlatırım ki, başını bir göz odaya sokmak, ev sahibi olmak isteyen ama öldüğünde bile mezar parası olmayan insanların sayısı hiç de azımsanmayacak kadar yüksektir. Kendilerini bir ay tüm milletin gözleri önünde asgari ücretle yaşamaya davet ediyorum" dedi.

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir televizyon programında, “Bakıyoruz, eleştiren insanlar cep telefonlarını altı ayda bir değiştiriyorlar, arabalarını yılda belki de ikinci yılda değiştiriyorlar. Artık asgari ücretlinin evinin önünde arabası mevcut” ifadelerini kullanmış, bu sözler tepkilere neden olmuştu.



